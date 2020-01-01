Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından " Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Kırşehir'deki program da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, insanlığın kaybettiği değerlerin yeniden ortaya konulması gerektiğini, Hz. Muhammed'in hayatının bu anlamda bir yol haritası olduğunu söyledi.

Mekke'nin fethiyle dünyaya yayılan İslam inancının 14 asır önce kardeşliği ve barışı getirdiğini vurgulayan Terzioğlu, 2 milyara yaklaşan Müslüman nüfusunun aynı inançla birlik olması gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında Mekke'nin Fethi'nin önemini konu alan bir konferans düzenlendi, ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.