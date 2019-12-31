Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü - Son Dakika

Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü

6 saat önce

Katılımcılardan görüntüler Kur'an-ı Kerim tilaveti AGD Elazığ Şubesi Recep Koca'nın konuşması Öğrencilerin şiir okuması Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Katılımcılardan görüntüler

Kur'an-ı Kerim tilaveti

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca'nın konuşması

Öğrencilerin şiir okuması

Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

AGD Elazığ Şubesi tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü

Recep Koca, Elazığ, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:39 Kaynak: AA
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