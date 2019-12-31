Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü - Son Dakika

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Kur'an-ı Kerim tilaveti

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca'nın konuşması

Öğrencilerin şiir okuması

Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

AGD Elazığ Şubesi tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.