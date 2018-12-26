Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti Programı Yapılacak

Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti Programı Yapılacak

41 dakika önce

Anadolu Gençlik Derneği tarafından, 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti programı düzenlenecek.

Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti Programı Yapılacak, System.String[]
Anadolu Gençlik Derneği tarafından, 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti programı düzenlenecek.

Anadolu Gençlik Derneği Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, herkesi, 31 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenleyecekleri Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti programına davet etti.

İnsanları kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağırdıklarını ifade eden Beyaz, dünyanın birçok yerinde insanların savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğini, emperyalizmin eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyadığını savundu.

Beyaz, Anadolu Gençlik Derneği olarak 31 Aralık Pazartesi gününü, 1 Ocak gününe bağlayan gece 81 şubelerinde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke'nin Fethi programı düzenleyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:09 Kaynak: AA

Aralık, Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Güncel
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