'Mekke'nin Fethi' Yıldırım'da Kutlandı

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2010 yılı Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel'in Kur'an tilaveti ile başlayan 'Mekke'nin Fethi' programında ünlü tasavvuf sanatçısı Sedat Uçan'ın seslendirdiği ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) yad edildiği ilahiler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 'Görsem Ağlayı Ağlayı', 'Ay Doğdu Üzerimize', 'Adına Kurbanım', 'Neredesin Ya Nebi', 'Mekke'nin Dağları' ve 'Gel Efendim' gibi birbirinden güzel ilahilerle ilçe sakinlerinin gönüllerini fetheden ünlü ismin seslendirdiği 'Beytullahta Ben' ilahisinde ise dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Programın son bölümünde Yıldırımlılarla bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Karataş ise kendine has üslubuyla Mekke'nin fethini, verdiği çarpıcı örneklerle aktardı. Büyük bir davanın önderi, Allah'ın Habibi, İnsanların önderi Hz. Muhammed'in (SAV) en güzel ahlak ile yaratıldığını belirten Prof. Dr. Karataş, "Cesurdu, mütevaziydi, cömertti, mükedderdi, mahzundu, inanıyordu, üstün olduğunu biliyordu. Mekke'den mahzun olarak hicret etmek zorunda kaldı. Devlet inşa etti, medeniyet inşa etti, insanların gönlünü fethetti, bir kişiydi yola çıktığında sonra dalga dalga, öbek öbek, fevç fevç insanlar İslam'a girdi. O'nu tanıyan O'na aşık oldu. Kur'an'ı dinleyen Kur'an'a meftun oldu. Kur'an'ın karşısında şairler, edipler aciz kaldı" ifadelerini kullandı.