Son Dakika Haberleri: 'Mekke'nin Fethi' Yıldırım'da Kutlandı

'Mekke'nin Fethi' Yıldırım'da Kutlandı

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi tarafından Mekke'nin fethinin 1388'inci yılında gerçekleştirilen 'Mekke'nin Fethi' kutlama programına Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi.

'Mekke'nin Fethi' Yıldırım'da Kutlandı, System.String[]

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2010 yılı Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel'in Kur'an tilaveti ile başlayan 'Mekke'nin Fethi' programında ünlü tasavvuf sanatçısı Sedat Uçan'ın seslendirdiği ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) yad edildiği ilahiler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 'Görsem Ağlayı Ağlayı', 'Ay Doğdu Üzerimize', 'Adına Kurbanım', 'Neredesin Ya Nebi', 'Mekke'nin Dağları' ve 'Gel Efendim' gibi birbirinden güzel ilahilerle ilçe sakinlerinin gönüllerini fetheden ünlü ismin seslendirdiği 'Beytullahta Ben' ilahisinde ise dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Programın son bölümünde Yıldırımlılarla bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Karataş ise kendine has üslubuyla Mekke'nin fethini, verdiği çarpıcı örneklerle aktardı. Büyük bir davanın önderi, Allah'ın Habibi, İnsanların önderi Hz. Muhammed'in (SAV) en güzel ahlak ile yaratıldığını belirten Prof. Dr. Karataş, "Cesurdu, mütevaziydi, cömertti, mükedderdi, mahzundu, inanıyordu, üstün olduğunu biliyordu. Mekke'den mahzun olarak hicret etmek zorunda kaldı. Devlet inşa etti, medeniyet inşa etti, insanların gönlünü fethetti, bir kişiydi yola çıktığında sonra dalga dalga, öbek öbek, fevç fevç insanlar İslam'a girdi. O'nu tanıyan O'na aşık oldu. Kur'an'ı dinleyen Kur'an'a meftun oldu. Kur'an'ın karşısında şairler, edipler aciz kaldı" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: Bültenler

Barış Manço, Ali Tel, Sedat Uçan, Mekke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor 2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:13:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Mekke'nin Fethi' Yıldırım'da Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]