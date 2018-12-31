Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

21 dakika önce

- Mehteran takımı gösterisi Günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz'ın konuşması ADANA - Adana'da Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ce (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

- Mehteran takımı gösterisi
Günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz'ın konuşması ADANA - Adana'da Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ce (AGD) " Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:58 Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Güncel
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