Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü
21 dakika önce
- Mehteran takımı gösterisi Günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz'ın konuşması ADANA - Adana'da Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ce (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.
- Mehteran takımı gösterisi
Günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Adana
Şubesi Başkanı Enes Beyaz'ın konuşması ADANA - Adana'da Menderes
Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ce (AGD) " Mekke
'nin Fethi ve Kuran
Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:58 Kaynak: AA
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