Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

2 saat önce

Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Elazığ

AGD Elazığ Şubesi tarafından Elezığ Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ile mehteran ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak inançlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan bir dernek olduklarını ifade etti.

81 ilde 600 noktada Mekke'nin Fethi programı düzenlediğini aktaran Koca, "Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan her insanı kardeş biliyoruz." dedi.

Program, Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:37 Kaynak: AA

Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mekke, Güncel
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