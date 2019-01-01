Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

Mekke'nin Fethinin 1388. Yıl Dönümü

43 dakika önce

Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te kutlama programları düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te kutlama programları düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bursa Şubesi'nce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen yıl dönümü etkinliği Muhammed Amedoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan AGD Bursa Şubesi Başkanı Yakup Çetin, İslam ümmetine ve insanlığa ait dertler taşıdıklarını söyledi.

Dünyanın güç ve imtiyazı hak sebebi sayan anlayış tarafından karıştırıldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın kanı akıyor. Milyonlarca çocuk en basit ilaçları bulamadığı için çok ufak mikrobik hastalıklardan dolayı, temiz su bulamadıkları için veya açlıktan ölüyor. Bunu hepimiz çok acı tecrübelerle seyrediyoruz. Hazreti Muhammed, fetih zamanı Mekke'ye girdiğinde İslam ordularına saldırmayan hiç kimsenin canına kastedilmemesini, eve kapananlara ve silahını çıkarmayanlara, kadınlara ve çocuklara ve ekili tarlalara dokunulmamasını emrediyor.

Bir işgal değil, fetih gerçekleşiyor. Aslında toprakların değil, yüreklerin fethedildiğini burada görebiliyoruz."

Şiir dinletisi, mehteran ve sinevizyon gösterilerinin sunulduğu etkinlikte çekiliş ve ödül töreni yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Çanakkale, Bilecik, Bursa, Mekke, Güncel
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