Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı

Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Dört Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, wushu gösterisi sunuldu, Sivas Belediyesi mehteran takımı konser verdi.
AGD Şube Başkanı Abdulmetin Süslüoğlu, yaptığı konuşmada, dernek olarak Mekke'nin fethini geleneksel kutladıklarını söyledi.

Süslüoğlu, "Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalist eğlence sektörünün renkli ışıkları, geniş kitlelerin gözlerini boyuyor." dedi.

'Mekke'nin fethinin anlatıldığı programda, salondaki katılımcılardan biri çekilişle umreye gitme hakkı kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Eylül, Anadolu Gençlik Derneği, Sivas, Mekke, Güncel
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