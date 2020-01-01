Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir ve Kütahya'da etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şubesince Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fetih Suresi tilavetinin ardından devam eden programda AGD Balıkesir Şube Başkanı Hayrullah Aslantekin bir konuşma yaptı.

Etkinlik, sinevizyon gösteriminin ardından şiir dinletisiyle devam etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, umre çekilişinin arından sona erdi.

Kütahya

Kütahya'da da Mekke'nin Fethi etkinlikleri kapsamında Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kütahya Şubesince program düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı okunmasının okunmasıyla başlayan etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

AGD Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut, programda yaptığı konuşmada, AGD olarak 81 il ve 600 noktada Mekke'nin Fethi programları düzenlediklerini belirtti.

Programa katılan herkese teşekkür eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün, yılbaşı şenlikleri adı altında veya başka başka isimlerle Türkiye'nin her tarafında çeşitli programlar yapılıyor. Nefse hoş gelebilecek, yanlış eğlenceler diyebileceğimiz ve haramın hemen her türlüsünün işlenebileceği bir gecedeyiz. Sizler, bu salona gelerek o yanlış olan şeyleri elinizin tersiyle ittiniz. Bugün, yanlışlara düşmeden bu programlara katılabilmek Allah'ın nimetlerinden olsa gerek. İnşallah program sonunda da evimizde televizyon başında değil Kur'an okuyarak, namaz kılarak gecemizi icra edeceğiz. Allah, nefsimize hoş gelecek bütün yanlışlardan, günahlardan bizleri ve neslimizi uzak etsin."

Derneğin Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın da her yıl Mekke'nin fethini hatırlamak adına program düzenlediklerini ifade ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından AGD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Altay da fethin tarihçesi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kentteki okullarda düzenlenen Siyer-i Nebi konulu yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Program, anaokulu öğrencilerinin gösterisi, şiir dinletisi, Grup Fetih'in konserinin ardından sona erdi.