Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü Sakarya'da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü Sakarya'da kutlandı - Son Dakika

Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü Sakarya'da kutlandı

5 saat önce

Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü Sakarya'da kutlandı, System.String[]

Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Program, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca düzenlendi. Sela ile başlayan ezan ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın devamında açılış konuşması yapan AGD Sakarya Şubesi Başkanı Ali Ahmet Çelik, programı düzenlemedeki amaçlarının gençlere fetih şuurunu verebilmek olduğunu açıkladı. Çelik, "82 milyon Türkiye, 1 milyar 800 milyon tüm Müslümanlar biz bir kardeşler topluluğuyuz. Mensubu olduğumuz İslam inancı bize 4 temel prensip öngörmektedir. 1'incisi bu Dünya hayatı hepimiz için bir imtihandır, bize düşen bu imtihanla hakkı hak bilip hakkın yerinde yer almak, batılı batıl bilip batılın karşısında durmaktır. 2'ncisi İslam vahi dinidir, Allah yapısıdır mükemmeldir, noksan ve eksiği yoktur. 3'üncüsü İslam'ın eklemeye, çıkarmaya ihtiyacı yoktur. Sentez kabul etmez ancak Müslümanların okumaya, öğrenmeye ihtiyaçları vardır. 4'üncüsü İslam konuşulsun diye değil, yaşanılsın diye vardır. Bizler Müslüman olsun veya olmasın tüm insanlara faydalı olmayı inancımın gereği sayan bir topluluğuz. Biz inanıyoruz ki; insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Mekke'nin Fethi programımız 81 ilimiz ve 600'e yakın şubemizde şuan itibari ile gerçekleşmektedir. Bu programlarda ki amacımız gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Fetih; kalpleri Allah'a açmaktır, fetih yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır" dedi.


Mehteran gösterimi, Siyer-i Nebi ödül töreni ve umre çekilişinin de gerçekleştirildiği program, ilahiyatçı Abdülaziz Kıranşal'ın konuşmasıyla sona erdi. - SAKARYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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