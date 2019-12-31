Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sakarya'da, Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saat 19.54'te Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Etkinlikte konuşan AGD Sakarya Şubesi Başkanı Ali Ahmet Çelik, Anadolu Gençlik Derneği'nin güzel ahlakı kuşanmış, tüm insanlığın hayrına Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan bir nesil yetiştirmek için var olduğunu söyledi.

Gündemlerinde hak, hakikat, adalet, merhamet, vicdan, iyilik ve güzelliklerin olduğunu vurgulayan Çelik, "Hem bu şehirde hem tüm yeryüzünde iyi, güzel, doğru ve faydalı ne iş varsa onların çoğalmasını istiyoruz. Bu programlardaki amacımız, gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir." diye konuştu.

Mekke'nin fethi sinevizyon gösteriminin ardından program, ezgi ve marş dinletisiyle devam etti.



Vatandaşların ilgi gösterdiği programda, mehteran gösterimi, Siyer-i Nebi ödül töreni ve umre çekilişi gerçekleştirildi.

Program, ilahiyatçı Abdülaziz Kıranşal'ın konuşmasıyla sona erdi.