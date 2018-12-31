Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Altınöz, mesajında, Mekke'nin fethinin seneyi devriyesinin tüm insanlığa mübarek olmasını diledi.



Mekke'nin, Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin "anası" diye zikredilen, her türlü saldırıdan korunmuş saygın ve güvenli yer olarak işaret edilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin dünyayı şereflendirdiği şehir olduğunu aktaran Altınöz, "Mekke'nin fethiyle Peygamber Efendimiz yeryüzünün en faziletli binası olan Kabe'yi putlardan temizledi. Aynı gün kendisini ve Müslümanları memleketlerinden çıkaran, canlarına ve mallarına kasteden Mekkeli müşrikler için umumi af ilan etti. Bu merhameti gören müşriklerde, Hz. Peygamber'e biat ederek Müslüman oldu." ifadelerini kullandı.



Mekke'nin fethinin önemine işaret eden Altınöz, şunları kaydetti:



"Mekke şehri, Peygamber Efendimiz tarafından 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Bu fetih öyle anlamlıdır ki Müslümanlar zorla çıkarıldıkları Mekke'yi hiç silah kullanmadan, bir damla kan akıtmadan 8 yıl aradan sonra teslim almışlardır. Fethin bu kadar kolay olmasının sebebi Allah Resulü'nün ve Müslümanların insanların gönlünü fethetmesidir. Müslümanlar zulme uğrasa da sıkıntıya düşse de mazlumların yardımcısı Allah'tır. Bizler de böyle inanıyoruz. Başta muhterem Karabüklü hemşehrilerimiz olmak üzere, İslam coğrafyasının, tüm mümin ve Müslümanların Mekke'nin Fetih yıl dönümünü tebrik ediyor, umutların çoğaldığı, huzurun, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir fetih yılı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz."

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