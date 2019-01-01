Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

41 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.

Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karamürsel AGD Başkanı Veysel Öztürk, dernek olarak imanlı, ahlaklı ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.


Konuşmanın ardından programın konuğu ilahiyatçı-eğitimci Cemil Koral, "Mekke'nin Fethi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Program, şiir dinletisi, sinevizyon gösterisi ve Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreniyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Kocaeli, Karamürsel, Mekke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi Meteoroloji'den Uyarı: Cuma Günü İstanbul'a Kar Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:48:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]