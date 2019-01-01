Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü
41 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) tarafından Mekke
'nin fethinin 1388. yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.
Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Karamürsel AGD Başkanı Veysel Öztürk
, dernek olarak imanlı, ahlaklı ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından programın konuğu ilahiyatçı-eğitimci Cemil Koral, "Mekke'nin Fethi" konulu sunum gerçekleştirdi.
Program, şiir dinletisi, sinevizyon gösterisi ve Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreniyle son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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