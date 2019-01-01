Mekke'nin Fetih Yıl Dönümü Kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü sebebiyle program düzenledi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü sebebiyle program düzenledi.



Özel bir konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AGD Eskişehir Şube Başkanı Muhammet Mücahit Demiralp'in açılış konuşması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mekke'nin fethini anlatan kısa filmler yayınlandı.



Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan AGD Eskişehir Şube Başkanı Demiralp, dernek olarak ilk günden itibaren bilgili, inançlı, şuurlu, çalışkan ve sırat-i müstakim üzere bir nesil yetiştirmenin gayretiyle Türkiye'nin dört bir yanında ter akıttıklarını söyleyerek, "Biz Mekke'nin fethini tüm Türkiye'de kutladığımız gibi Eskişehir'de de kutluyoruz. İnşallah bu yıl 81 ilimizde ve 600 yakın noktada Mekke'nin fethi programını gerçekleştiriyoruz. Mekke'nin fethini çok önemsiyoruz biz. Fetih şuuruyla alakalı biz bu programları yapıyoruz. Bundan dolayı Mekke'nin fethi çok önemli. Binlerce gencimiz belki de bu gece yılbaşı kutlamaları sebebiyle bataklığa çekilmek isteniyor. Biz de alternatif programlarla gençlerimize hem fetih şuurunu aşılamak istiyoruz hem de bu tür ortamlardan gençlerimizi korumaya gayret gösteriyoruz. Biz alternatif program derken kimsenin inancı ile ilgili bir hakaret, bir dışlama yapmıyoruz. Ama kendi öz kültürümüz ve inançlarımız ile alakalı bazı noktalara vurgu yapmak adına bugün burada bu programı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



Katılımcılar, düzenlenen etkinlik sebebiyle memnuniyetlerini dile getirerek, AGD Eskişehir Şube temsilcilerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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