Mekke ve Medine'de şiddetli yağışMüslümanlar yağmur altında tavaf etti - Son Dakika
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Mekke ve Medine'de şiddetli yağışMüslümanlar yağmur altında tavaf etti

20.08.2022 00:08
Mekke ve Medine'de şiddetli yağışMüslümanlar yağmur altında tavaf etti

- Mekke ve Medine'de şiddetli yağış Müslümanlar yağmur altında tavaf etti Suudi Arabistan'ın Medine kentinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı.

- Mekke ve Medine'de şiddetli yağış

Müslümanlar yağmur altında tavaf etti

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Medine kentinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı. Mekke'de ise yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti.

Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de etkili oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Medine'deki birçok yolun sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Yağış altında tavaf ettiler

Sağanak yağışın etkili olduğu Mekke'de de yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelebilecek kazalara ve ani sellere karşı önlem almaları ve alçak yerlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke ve Medine'de şiddetli yağışMüslümanlar yağmur altında tavaf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mekke ve Medine'de şiddetli yağışMüslümanlar yağmur altında tavaf etti - Son Dakika
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