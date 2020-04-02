Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı 24 saate çıkarıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'deki sokağa çıkma yasağını 24 saate çıkardı.

Suudi Arabistan hükümeti, Mekke ve Medine'de Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Karara göre, iki kentte yaşayanların sabah 06.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında, ihtiyaçlarını karşılamak için sadece kendi mahallelerinde dışarı çıkabileceği belirtildi.

(İHA)