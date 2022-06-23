Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

23.06.2022 12:26

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine başladı.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine başladı. Mekke'ye ulaşan binlerce hacı adayı, sabah namazının ardından Kabe'de tavaf edip dua etti.

YORUMLAR
500
Salihli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı Salihli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Kaynak: AA

Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement