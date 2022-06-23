Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine başladı. Mekke 'ye ulaşan binlerce hacı adayı, sabah namazının ardından Kabe'de tavaf edip dua etti.

Kaynak: AA

Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

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