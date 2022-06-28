Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

28.06.2022 10:51

Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Hacerül Esved taşından detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için...

Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan görüntüler

Kabe'nin detay görüntüleri

Hacerül Esved taşından detaylar

Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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