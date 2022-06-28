Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan 'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika

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