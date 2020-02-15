Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika

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Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi
6 saat önce
İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:46 Kaynak: AA
İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.
Ülkesinden 4 ay önce "Barış için yürüyüş" pankartıyla yola çıkan Feyadi'yi Beypazarı'nda AK Parti yöneticileri karşıladı.
İlçede yorgunluğu gideren Feyadi, bir gece verdiği molanın ardından temmuz ayında Mekke'ye vararak hac farzını yerine getirme hedefiyle yola çıktı.
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