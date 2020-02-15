Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika

Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi

6 saat önce

İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi, System.String[]

İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Ülkesinden 4 ay önce "Barış için yürüyüş" pankartıyla yola çıkan Feyadi'yi Beypazarı'nda AK Parti yöneticileri karşıladı.

İlçede yorgunluğu gideren Feyadi, bir gece verdiği molanın ardından temmuz ayında Mekke'ye vararak hac farzını yerine getirme hedefiyle yola çıktı.

İngiltere, Beypazarı, Ankara, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti
"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi 50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]