Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak - Son Dakika Spor

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." denildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.

Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Malcolm Thomas, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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