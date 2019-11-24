Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 66-75

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Aykut Ekti, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 19, Aldridge 13, Burak Eşlik 11, Erdi Gülaslan 9, Davis 7, Zanna 4, Doğukan Şanlı 2, Fırat Alemdaroğlu 1

PINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 21, Morgan 14, Taylor 14, Yunus Emre Sonsırma 11, M'Baye 8, Nusret Yıldırım 3, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 31- 41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45- 59

ING Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 75-66 yenildi. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka ligdeki 8'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Maçın başında iki takım da hücum yönüyle öne çıkarken Pınar Karşıyaka başta Metecan Birsen olmak üzere perde çıkışından bulduğu üçlükler sayesinde ritim yakalamaya başladı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise kısalarıyla bire bir üzerinden skor üretme çabasına karşın, asıl farkı forvetleri Erdi Gülaslan sayesinde yarattı. Bu anlarda doğru zamanda doğru yerde bulunan Erdi tıkanan Afyon hücumlarını rahatlatan isimdi. Dengede geçen ilk 10 dakika Karşıyaka'nın 20-19'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Afyon Belediyespor, yakaladığı ivmeyi ikinci çeyreğe taşısa da top kayıplarını azaltan konuk ekibin dönüşü kolay oldu. Bu bölümde Amath M'Baye içeride ve dışarıda skor üretirken, yardımları da doğru paslarla cezalandırarak, Afyon'u eşleşme problemine soktu. Pota altında da ciddi üstünlük kuran Kaf-Kaf, hem hücum ribauntlarını toplayıp top trafiğini sağlayarak boş atışları buldu hem de karşı sahada Crawford'un çembere yaklaşmasına izin vermedi. Periyodu 21-7'lik seriyle noktalayan Pınar Karşıyaka soyunma odasına 10 sayı farkla önde girdi: 31-41.

İkinci yarıda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Peyton Aldridge'in yayın gerisinden sergilediği etkili performans sayesinde kısalara bire bir için daha rahat alan açtı. Böylece istediği oyun şeklini sahaya yansıtan ev sahibi ekip, skoru 43-49'a kadar getirdi. Ancak ribauntlardaki üstünlüğünü koruyup ikisi Yunus Sonsırma'dan olmak üzere art arda üç üçlük bulan Pınar Karşıyaka son çeyreğe 14 sayılık avantajla gitmeyi başardı: 45-59.

Son periyotta Pınar Karşıyaka alan savunması karşısında istediği şut ritmini yakalayamasa da ikinci şans sayılarıyla farkı sürekli 9 sayı civarında tuttu. Bu anlarda Afyon kısaları Crawford ve Davis'in bir türlü istikrarlı skor üretemedi. Fark bitime 2: 48 kala 7 sayıya kadar inerken, Morgan- Metecan ikilisinin boyalı alanda birbirini tamamlar vaziyette yaptığı işler Karşıyaka'ya kolay sayıları getirdi. Kaf-Kaf karşılaşmayı 75-66 kazandı.