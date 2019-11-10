Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Tofaş: 73 - 84

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, DJ White 12, Tobias Phillip 16, Thomas Lojeski 4, Devin Williams 11, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş , Batın Tuna, Jose Mejia 11, Bora Satır, Muhsin Yaşar 16

1.Periyot: 21- 16

Devre: 35- 41

3. Periyot: 45- 71

Maç sonu: 73- 84

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahasında Tofaş'a 73- 84 mağlup oldu.

Maçın en üretken oyuncusu 17 sayı ile Crawford olurken, Tofaş takımından Phillip ve Muhsin Yaşar 16'şar sayı üreterek galibiyette önemli bir rol oynadı.

- Afyonkarahisar