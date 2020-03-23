Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediye spor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesinin ardından yabancı oyuncularının ülkelerine gitmesine izin verdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mart'ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile yapmış olduğu açıklamada, tüm spor müsabakalarının ertelendiğini duyurmuştu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü olarak biz de yabancı oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı sonucunda birçok ülkelerle uçuşların kısıtlanması, sınırlarının kapatılması olasılığı ve liglerin akıbetinin belli olmaması sebebiyle oyuncularımızın ülkelerine, ailelerinin yanlarına dönmelerine hep birlikte karar vermiş bulunuyoruz. Yaşanacak yeni gelişmeler doğrultusunda ve yol haritamız belli olduğunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.