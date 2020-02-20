Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor - Son Dakika Dünya

Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor

7 saat önce

Meksika hükümeti 2006 yılında meydana gelen maden patlaması sonucu göçük altında kalan madencilerin cesetlerine ulaşmak için yeniden çalışmalara başlayacağını duyurdu

Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor, System.String[]

Meksika hükümeti 2006 yılında meydana gelen maden patlaması sonucu göçük altında kalan madencilerin cesetlerine ulaşmak için yeniden çalışmalara başlayacağını duyurdu.


Madenin işletme hakkını elinde bulunduran Grupo Mexico adlı şirketin ruhsatı devlete iade etmesinin ardından Çalışma Bakanı Luisa MAria Alcalde basın toplantısı sırasında Pasta de Conchos madenine ulaşmak için yeni bir yol belirlediklerini ve arama çalışmalarına ekim ayında tekrar başlamayı planladıklarını belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Meksika, Maden, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi
Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]