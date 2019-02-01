Son Dakika Haberleri: Meksika'nın Tavuk Fajitasını Evde Yapmak | Guacamole ve Salsa Sos ile Birlikte

Meksika'nın Tavuk Fajitasını Evde Yapmak | Guacamole ve Salsa Sos ile Birlikte

2 saat önce

Hem ekibin hem de sizin çok istediğiniz yemeklerden fajita tarifi geliyor.

Hem ekibin hem de sizin çok istediğiniz yemeklerden fajita tarifi geliyor. Efsane ipuçlarının olduğu ve lezzetli batırmalık, kefirden sour cream(ekşi krema) yaparak herkesin aklını alacak Refikaca fajita.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:54 Kaynak: Youtube

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