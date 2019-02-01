Meksika'nın Tavuk Fajitasını Evde Yapmak | Guacamole ve Salsa Sos ile Birlikte
2 saat önce
Hem ekibin hem de sizin çok istediğiniz yemeklerden fajita tarifi geliyor.
Hem ekibin hem de sizin çok istediğiniz yemeklerden fajita tarifi geliyor. Efsane ipuçlarının olduğu ve lezzetli batırmalık, kefirden sour cream(ekşi krema) yaparak herkesin aklını alacak Refikaca fajita.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:54 Kaynak: Youtube
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi
Şehre İnen Leopar Meraklı Halka Saldırıp Tek Tek Yere Devirdi
Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!