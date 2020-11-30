Meksika, ABD'de yargılanan Eski Kamu Güvenliği Bakanı Luna'nın ülkesinde yargılanmasını istiyor - Son Dakika

Meksika, ABD'de yargılanan Eski Kamu Güvenliği Bakanı Luna'nın ülkesinde yargılanmasını istiyor

30.11.2020 10:09
Meksika, ABD'de yargılanan Eski Kamu Güvenliği Bakanı Luna'nın ülkesinde yargılanmasını istiyor, System.String[]

Meksika, "ABD'nin bir uyuşturucu çetesini koruduğu" gerekçesiyle yargıladığı Eski Kamu Güvenliği Bakanı Garcia Luna'yı kendi ülkesinde yargılamak istediğini bildirdi.

Meksika, "ABD'nin bir uyuşturucu çetesini koruduğu" gerekçesiyle yargıladığı Eski Kamu Güvenliği Bakanı Garcia Luna'yı kendi ülkesinde yargılamak istediğini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, halen ABD'de yargılanma süreci devam eden Luna'yı kendi ülkesinde yargılamak istediklerini ve Luna'nın iade sürecinin başlatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Meksika, Luna hakkında 27 Kasım'da "yakalama" kararı çıkartmıştı.

Eski Kamu Güvenliği Bakanı Luna, yasa dışı yollardan zenginleşmekle suçlanıyor.

ABD'de Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı

Luna, "uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı" gerekçesiyle ABD'de Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı.

Halen ABD'de yargılanma süreci devam eden Luna'nın, suçlu bulunması halinde 10 yıl ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Meksika, bakanlarını ABD'de yargılatmak istemiyor

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Kasım'da yaptığı açıklamasında, "Yasalarımıza göre, suçlu olanlar diğer ülkelerde değil Meksika'nın yasaları çerçevesinde yargılanacak ve hukuki süreç, burada sonuçlanacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin New York eyaletinde görevli Federal Savcı Richard P. Donoghue, Luna'nın kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu dönemde, "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın karteli Sinaloa'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlandığını duyurmuştu.

Meksika'nın Eski Savunma Bakanı'na da ABD'de dava açılmıştı

Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, 15 Ekim'de ailesiyle Los Angeles'a geldiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmış ve hakkında "kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, Cienfuegos'un görev yaptığı 2012-2018'de "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

Meksika yönetiminin, Cienfuegos'un yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından ABD tarafı, suçlamalarını geri çekmiş ve dava düşmüştü.

Cienfuegos'un suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Meksika, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika, ABD'de yargılanan Eski Kamu Güvenliği Bakanı Luna'nın ülkesinde yargılanmasını istiyor - Son Dakika


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