Son Dakika Haberleri: Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu

1 saat önce

Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.

Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu, System.String[]
Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.
Guatemala basınında çıkan habere göre, Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen konvoyu içindeki 4 Guatemalalının Meksika-ABD sınırındaki Rio Grande nehrinin kenarında ölü bulunduğu belirtildi.
Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika-ABD sınırını geçmek isteyen 1'i kadın, 3 çocuğun yüksek sıcaklık ve susuzluk dolayısıyla öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.
Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika'dan geçerek ABD'ye göç etmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:28 Kaynak: AA
rio, ölü, öldü, meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]