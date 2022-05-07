Meksika ABD sınırındaki Rio Grande nehrinde göçmen bir çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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Meksika ABD sınırındaki Rio Grande nehrinde göçmen bir çocuk cesedi bulundu

07.05.2022 19:32
Meksika ABD sınırındaki Rio Grande nehrinde göçmen bir çocuk cesedi bulundu

Meksikalı yetkililer, ABD sınırındaki Rio Grande nehrini yüzerek geçen Angolalı ailenin kayıp olan 2 çocuğundan birinin cesedine ulaşıldığını, kayıp olan diğer çocuğu arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Meksikalı yetkililer, ABD sınırındaki Rio Grande nehrini yüzerek geçen Angolalı ailenin kayıp olan 2 çocuğundan birinin cesedine ulaşıldığını, kayıp olan diğer çocuğu arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği, geçtiğimiz Pazartesi günü Rio Grande nehrini yüzerek geçip Meksika'dan ABD'ye ulaşan Angolalı bir çiftin kendilerine 7 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun akıntıya kapılarak kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçtiklerini belirtti. ABD'li ekipler, arama kurtarma çalışmalarına destek olmaları için Meksikalı yetkililere de haber verdiklerini açıkladı. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü ise arama kurtarma çalışmalarının sonucunda çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yetkililer arama kurtarma çalışmaları sırasında çocuğun cesedinin yakınında yetişkin birine ait başka bir ceset daha bulunduğunu açıklarken, yetişkinin kimliğinin henüz belirlenemediğini duyurdu. Hem ABD hem de Meksika'nın güvenlik güçleri kayıp olan diğer çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü ayrıca yaptığı açıklamada, 2022 yılı boyunca ABD'ye yasa dışı yollardan ulaşmak için Rio Grande nehrini yüzerek geçerken boğulan toplam 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. - MEXİCO CİTY

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Arama Kurtarma, Sonora, Rio, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika ABD sınırındaki Rio Grande nehrinde göçmen bir çocuk cesedi bulundu - Son Dakika


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