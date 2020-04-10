Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 194 kişinin öldüğü, 3 bin 441 kişide virüsün tespit edildiği Meksika, ABD ve Çin'den tıbbi ekipman istedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'li ve Çinli mevkidaşlarından Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerine tıbbi ekipman ve malzeme satmalarını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Obrador, "Trump'a zor bir durumla karşı karşıya bulunduğumuzu ancak onların (ABD'nin) hem teknolojik hem ekonomik bakımdan daha fazla imkana sahip olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

Obrador, Trump'tan Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 10 bin solunum cihazı ve monitör talep ettiğini dile getirerek, Trump'ın da kendisine gerekli kişilerle görüştükten sonra en kısa zamanda cevap vereceği yönünde açıklama yaptığını söyledi.

Meksika'ya şu ana kadar tıbbı malzeme satan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e teşekkür eden Obrador, daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyaçlarının olduğunu ve bu yüzden Jinping'i arayacağını belirtti.

Çin'den Meksika'ya 7 Nisan Salı günü 10 ton eldiven, maske ve tıbbi ekipmanın bulunduğu bir uçak gelmişti.