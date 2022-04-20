Meksika, ABD'ye bağlı elit uyuşturucuyla mücadele birimini kapattı - Son Dakika
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Meksika, ABD'ye bağlı elit uyuşturucuyla mücadele birimini kapattı

20.04.2022 08:02
Meksika, ABD'ye bağlı elit uyuşturucuyla mücadele birimini kapattı

Meksika hükümeti, 25 yılı aşkındır ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile iş birliği yapan elit uyuşturucuyla mücadele birimini feshetti.

Meksika hükümeti, 25 yılı aşkındır ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile iş birliği yapan elit uyuşturucuyla mücadele birimini feshetti.

Reuters'ta çıkan habere göre, Meksika'nın kararının, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelesinde iş birliği sürecine darbe vuracağı iddia ediliyor.

Reuters'ta yayınlanan raporda, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, DEA'ya bağlı Özel Soruşturma Biriminin (SIU) ülkede gizli operasyonlar yaptığı gerekçesiyle Nisan 2021'de kapattığı öne sürüldü.

Raporda, ismini açıklamak istemeyen bir kaynağın iddiasına göre, kapatılma kararının Lopez Obrador hükümeti tarafından DEA'ya bildirildiği ifade diliyor.

DEA'nın uluslararası operasyonların eski başkanı Mike Vigil, habere ilişkin açıklamasında, bu grubun dağıtılmasının ABD açısından uyuşturucuyla mücadelesini sekteye uğratacağı ve Meksika'daki şiddetin daha fazla artması anlamına geleceğini söyledi.

Meksika makamlarından, konuya dair haberlerle ilgili şu ana kadar teyit ya da yalanlama yapılmadı.

Özel Soruşturma Biriminin, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden Sinaloa'nın lideri ve ünlü uyuşturucu baronu "El Chapo" (bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın yargılanma sürecinde de aktif rol aldığı belirtiliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Reuters, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika, ABD'ye bağlı elit uyuşturucuyla mücadele birimini kapattı - Son Dakika


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