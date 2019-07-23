Son Dakika Haberleri: Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı
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Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı

59 dakika önce

Meksika, çoğu Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkelerinden göçen düzensiz göçmenlerin akışını, son 45 günde yüzde 36 azalttı.

Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı, System.String[]
Meksika, çoğu Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkelerinden göçen düzensiz göçmenlerin akışını, son 45 günde yüzde 36 azalttı.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:47 
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