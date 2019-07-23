Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı
59 dakika önce
Meksika, çoğu Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkelerinden göçen düzensiz göçmenlerin akışını, son 45 günde yüzde 36 azalttı.
Meksika
, çoğu Orta Amerika
ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada
'ya gitmek üzere ülkelerinden göçen düzensiz göçmenlerin akışını, son 45 günde yüzde 36 azalttı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:47
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