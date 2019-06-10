Meksika anlaşması etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı
8 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları haftaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile bir anlaşma imzalayarak uygulanması planlanan ek gümrük vergileri süresiz olarak ertelemesinin risk iştahını artırmasıyla, yükselerek başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:13 Kaynak: DHA
– ABD
hisse senedi piyasaları haftaya, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Meksika
ile bir anlaşma imzalayarak uygulanması planlanan ek gümrük vergileri süresiz olarak ertelemesinin risk iştahını artırmasıyla, yükselerek başladı.
Gelişmeler etkisiyle dolar, çoğu döviz ve metal karşısında değer kazandı. Dow Jones
yüzde 0.61,
Nasdaq yüzde 1.33 ve
S&P yüzde 0.72 yükseldi.
Altın ve gümüş sırasıyla yüzde 0.86 ve yüzde 1.64 düştü. Euro dolar karşısında yüzde 0.16 kayıpla 1.1314 düzeyine geriledi.
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