Son Dakika Haberleri: Meksika anlaşması etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı
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Meksika anlaşması etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı

8 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları haftaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile bir anlaşma imzalayarak uygulanması planlanan ek gümrük vergileri süresiz olarak ertelemesinin risk iştahını artırmasıyla, yükselerek başladı.

Meksika anlaşması etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları haftaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile bir anlaşma imzalayarak uygulanması planlanan ek gümrük vergileri süresiz olarak ertelemesinin risk iştahını artırmasıyla, yükselerek başladı.
Gelişmeler etkisiyle dolar, çoğu döviz ve metal karşısında değer kazandı.
Dow Jones yüzde 0.61,
Nasdaq yüzde 1.33 ve
S&P yüzde 0.72 yükseldi.
Altın ve gümüş sırasıyla yüzde 0.86 ve yüzde 1.64 düştü. Euro dolar karşısında yüzde 0.16 kayıpla 1.1314 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:13 Kaynak: DHA
Donald Trump, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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