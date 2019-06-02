Meksika asıllı ABD'li boksör Andy Ruiz Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu oldu
1 saat önce
Meksikalı boksör Andy Ruiz Jr, WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi İngiliz Anthony Joshua'yı nakavt ederek Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu oldu. Kariyerinde çıktığı 22 maçı kazanan namağlup boksör Joshua'yı yedinci raundda yere seren Andy Ruiz, bu unvana erişen ilk Meksika asıllı sporcu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:23
Meksikalı asıllı ABD
'li boksör Andy Ruiz Jr, WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi İngiliz Anthony Joshua
'yı nakavt ederek Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu oldu.
Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan namağlup boksör Joshua'yı yedinci raundda yere seren Andy Ruiz, bu unvana erişen ilk Meksika asıllı Amerikalı sporcu oldu.
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