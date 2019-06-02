Son Dakika Haberleri: Meksika asıllı ABD'li boksör Andy Ruiz Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu oldu
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Meksika asıllı ABD'li boksör Andy Ruiz Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu oldu

1 saat önce

Meksikalı boksör Andy Ruiz Jr, WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi İngiliz Anthony Joshua'yı nakavt ederek Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu oldu. Kariyerinde çıktığı 22 maçı kazanan namağlup boksör Joshua'yı yedinci raundda yere seren Andy Ruiz, bu unvana erişen ilk Meksika asıllı sporcu oldu.

Meksika asıllı ABD'li boksör Andy Ruiz Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu oldu, System.String[]
Meksikalı asıllı ABD'li boksör Andy Ruiz Jr, WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi İngiliz Anthony Joshua'yı nakavt ederek Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu oldu.

Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan namağlup boksör Joshua'yı yedinci raundda yere seren Andy Ruiz, bu unvana erişen ilk Meksika asıllı Amerikalı sporcu oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:23 
Anthony Joshua, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Spor
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