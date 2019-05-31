Son Dakika Haberleri: Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki
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Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki

1 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki, System.String[]
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Ekonomi
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