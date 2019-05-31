Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki
1 saat önce
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.
Meksika
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:13
Devlet Başkanı Obrador, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.
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