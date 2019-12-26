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Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
6 saat önce
Meksika, Bolivya'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
Meksika, Bolivya'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard düzenlediği basın toplantısında Meksika'nın Bolivya büyükelçiliğine sığınan eski lider Evo Morales yanlısı 9 kişinin iltica başvurusunu kabul etmesiyle başlayan krizde arabulucu olması için Lahey'deki mahkemeye gittiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:57
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