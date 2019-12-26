Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika Dünya

Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

6 saat önce

Meksika, Bolivya'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu, System.String[]

Meksika, Bolivya'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard düzenlediği basın toplantısında Meksika'nın Bolivya büyükelçiliğine sığınan eski lider Evo Morales yanlısı 9 kişinin iltica başvurusunu kabul etmesiyle başlayan krizde arabulucu olması için Lahey'deki mahkemeye gittiklerini belirtti.

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Bolivya, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:57 
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