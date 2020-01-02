Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek - Son Dakika

Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek

6 saat önce

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki Meksika Büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı eski siyasetçileri teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek, System.String[]

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki Meksika Büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı eski siyasetçileri teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Biz iltica hakkının uygulanması talimatını verdik. Büyükelçiliğimize sığınıp, iltica hakkı alan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan siyasileri koruma hususunda zayıflık gösteremeyiz. İltica hakkı, Meksika için kutsaldır ve uluslararası hukukun da bir parçasıdır." dedi.

Ülkesinin her zaman sığınma hakkına önem verdiğini belirten Obrador, "Bu bir prensip meselesidir ve dış politikadaki ilkelerimizi savunmaktır. Hiçbir şekilde provokasyonlara düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Obrador, Bolivya'daki geçici hükümetin istenmeyen kişi ilan ettiği Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'ya ilişkin, "Büyükelçimiz çok önemli bir rol üstlendi, kendisini takdir ediyorum. Kendisi tutarlı ve sağlam bir tutum sergiledi. Ben devlet başkanı olarak kendisinin Bolivya'daki çalışmalarından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Büyükelçiliğin etrafında çok sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve bunun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanına taşıyacaklarını duyurmuştu.

Geçen hafta aralarında İspanyol diplomatların da olduğu bir grup maskeli kişi, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliği konutuna girmeye çalışırken Bolivya polisi tarafından durdurulmuştu.

Bolivya'da Jeanine Anez'in başkanlık ettiği geçici hükümet, durumu "ülkenin egemenliğine zarar vermesi" olarak nitelemiş ve Meksika'nın La Paz Büyükeçlisi Maria Teresa Mercado ile iki İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Meksika büyükelçiliğinde bulunan ve Bolivya hükümetinin teslim edilmesini istediği siyasetçiler arasında, Morales'e yakın isimlerden eski Devlet Başkanlığı Bakanı Juan Ramon Quintana'nın bulunduğu değerlendiriliyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Meksika, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu
THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
02:36 Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 02:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]