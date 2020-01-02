Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek - Son Dakika

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki Meksika Büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı eski siyasetçileri teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Biz iltica hakkının uygulanması talimatını verdik. Büyükelçiliğimize sığınıp, iltica hakkı alan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan siyasileri koruma hususunda zayıflık gösteremeyiz. İltica hakkı, Meksika için kutsaldır ve uluslararası hukukun da bir parçasıdır." dedi.

Ülkesinin her zaman sığınma hakkına önem verdiğini belirten Obrador, "Bu bir prensip meselesidir ve dış politikadaki ilkelerimizi savunmaktır. Hiçbir şekilde provokasyonlara düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Obrador, Bolivya'daki geçici hükümetin istenmeyen kişi ilan ettiği Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'ya ilişkin, "Büyükelçimiz çok önemli bir rol üstlendi, kendisini takdir ediyorum. Kendisi tutarlı ve sağlam bir tutum sergiledi. Ben devlet başkanı olarak kendisinin Bolivya'daki çalışmalarından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Büyükelçiliğin etrafında çok sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve bunun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanına taşıyacaklarını duyurmuştu.

Geçen hafta aralarında İspanyol diplomatların da olduğu bir grup maskeli kişi, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliği konutuna girmeye çalışırken Bolivya polisi tarafından durdurulmuştu.

Bolivya'da Jeanine Anez'in başkanlık ettiği geçici hükümet, durumu "ülkenin egemenliğine zarar vermesi" olarak nitelemiş ve Meksika'nın La Paz Büyükeçlisi Maria Teresa Mercado ile iki İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Meksika büyükelçiliğinde bulunan ve Bolivya hükümetinin teslim edilmesini istediği siyasetçiler arasında, Morales'e yakın isimlerden eski Devlet Başkanlığı Bakanı Juan Ramon Quintana'nın bulunduğu değerlendiriliyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.