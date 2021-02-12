Meksika, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi - Son Dakika

Meksika, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi

12.02.2021 05:15
Meksika, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi, System.String[]

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımını onayladı.

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımını onayladı.

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonundan (COFEPRIS), yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildiği duyuruldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı basın açıklamasında, aşı izninin alınmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün yetki verildi, dün gece belgeler halledilip, gönderildi. Sinovac'tan CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı alındı." ifadesini kullandı.

Meksika 168 bin 432 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 946 bin 751 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Meksiko, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi - Son Dakika


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