Meksika, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu - Son Dakika
BBC

Meksika, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu

29.03.2021 13:47
Meksika, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu, System.String[]

Meksika hükümeti, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısını revize etti.

Meksika hükümeti, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısını revize etti. Hükümet, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu. Son verilere göre ülkede Covid-19 hastalığı sonucu 321 bin kişi hayatını kaybetti.

Meksika böylece dünyada ABD'den sonra en çok Covid ölümün görüldüğü ikinci ülke oldu.

ABD'de Covid-19 hastalığı sonucu 549 bin kişi hayatını kaybetti. ABD ve Meksika'nın ardından üçüncü sırada yer alan Brezilya'da bu sayı 310 bin.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ise koronavirüs krizi sırasında izlediği politikalar nedeniyle eleştiriliyor.

Muhalefete göre Obrador, pandeminin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu idrak edemedi ve aşılama programında da geç kaldı.

Geçmişte kendisi de koronavirüse yakalanan Obrador, genelde kamuoyu önüne maskesiz çıktığı için de eleştiriliyor.

Paskalya uyarısı

Uzmanlar uzun zamandır yapılan test sayısının düşük olmasından ötürü Meksika'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin büyük ihtimalle açıklanan sayıdan daha yüksek olduğu uyarısında bulunuyordu.

Hastanelerde yoğun bakım yataklarının az sayıda olması ise çoğu kişinin evinde hayatını kaybettiği görüşünün yaygınlık kazanmasına yol açtı.

Ülkenin pandemiyle mücadelesinin başında bulunan Hugo López-Gatell, Paskalya ile ülkedeki vaka sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Meksika'da şimdiye kadar 6,1 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı.

ABD son olarak 7 milyon AstraZeneca aşısının Meksika'ya; 1,5 milyon aşının da Kanada'ya gönderileceğini duyurmuştu.

Meksika, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Hükümet, Meksiko, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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