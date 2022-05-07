Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu

07.05.2022 15:19
Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu

SAN SALVADOR, 7 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Cuma günü, ABD'nin Orta Amerika'dan gelen kitlesel göçle mücadele yükünü paylaşması gerektiğini söyledi.

SAN SALVADOR, 7 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Cuma günü, ABD'nin Orta Amerika'dan gelen kitlesel göçle mücadele yükünü paylaşması gerektiğini söyledi. Lopez Obrador, El Salvador ziyareti sırasında göçmen krizinin ortak bir biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Lopez Obrador ve Salvadorlu mevkidaşı Nayib Bukele, El Salvador'da istihdam yaratmayı ve işgücü çıkışını engellemeyi amaçlayan "Hayatı Ekme" ve "Geleceği İnşa Eden Gençlik" adlı Meksika kalkınma programlarını uygulamaya karar verdiler.

Lopez Obrador, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya atıfta bulunarak, "Başkan Biden'ın bu programlara yatırım yapmayı teklif ettiği 4 milyar ABD dolarının, programların Orta Amerika'nın üç ülkesinde genişletilebilmesi için ABD hükümeti ve Kongresi tarafından verilmesini umuyoruz" dedi. El Salvador, Lopez Obrador'un Perşembe günü Guatemala'dan başlayan Orta Amerika ve Karayipler bölgesine yaptığı çalışma ziyaretinin ikinci durağı. Lopez Obrador daha sonra Honduras, Belize ve Küba'yı ziyaret edecek.

YORUMLAR
500
Eski ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiası Eski ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiası Panama'da gizemli hepatit vakası görüldü Panama'da gizemli hepatit vakası görüldü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Amerika, El Salvador, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement