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Meksika Cumhurbaşkanı Obrador'un 130 milyon dolarlık 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı
1 saat önce
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları kapsamında satmak istediği başkanlık uçağı, ABD'de alıcı bulamadığı için ülkeye geri getirilecek.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları kapsamında satmak istediği başkanlık uçağı, ABD'de alıcı bulamadığı için ülkeye geri getirilecek.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, 2018'den beri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hangarda bekletilen başkanlık uçağının satılamadığı için Meksika'ya getirilmesi kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10
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