Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

28.02.2023 08:00
Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletindeki Lerna-Xonacatlan otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Yetkililer, 2 otobüs ile 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı - Son Dakika
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