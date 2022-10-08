Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi

08.10.2022 21:03

- Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi Meksika'da bir ortaokulda 110 öğrenci uyuşturucu kullanmalarının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

- Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir ortaokulda 110 öğrenci uyuşturucu kullanmalarının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Meksika'nın Chiapas eyaleti Bochil şehrindeki Juana de Asbaje ortaokulunda yaşları 12-14 arasında değişen toplam 110 öğrencinin kokain kullandıkları için zehirlendiği bildirildi. Öğrencilerden bir çoğu baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle aileleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, bazı öğrencilerin bayılmış olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin entübe edildiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin kokain tükettiklerini itiraf etmesi üzerine bazı veliler laboratuvarda test yaptırırken, testler sonucunda çocukların kanında kokain tespit edildi.

Okul müdürü olayla ilgili yaptığı açıklamada, olaydan sorumlu öğrencilerin okuldan atılacağını ifade etti. Uyuşturucunun okula öğrenciler tarafından getirildiği düşünülüyor.

Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, müfettişlerin okulda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı Meksika'da kum fırtınası: 2 yaralı Meksika'da kum fırtınası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 03:18:00. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement