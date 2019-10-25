Son Dakika Haberleri: Meksika'da 13 ceset bulundu
Son Dakika Güncel Meksika'da 13 ceset bulundu

Meksika'da 13 ceset bulundu

35 dakika önce

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarındaki turistik Puerto Penasco kentinde 13 ceset bulundu.

Meksika'da 13 ceset bulundu, System.String[]

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarındaki turistik Puerto Penasco kentinde 13 ceset bulundu.

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerin tatil beldesi Puerto Penasco civarında yer alan bir çöldeki çukurda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin yalnızca birinin yakın zamana ait olduğu, geri kalanların "kıyafetleriyle birlikte iskelet" halinde olduğu ifade edildi.

İki cesedin kadın olabileceği kaydedilen açıklamada, cinsiyet tespiti çalışmalarının sürdüğünün altı çizildi.

Cesetleri, yakınlarını kaybeden kişilerin kurduğu "Puerto Penasco Araştırmacıları" adlı grubun bulduğu bildirildi.

Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçıların, işledikleri cinayetlerin ardından cesetlerden kurtulmak için bu tip çukurları kullanıyor.

Sakin ve huzurlu bir tatil yeri olarak bilinmesine rağmen Puerto Penasco, geçmişte Sinaloa uyuşturucu karteli ile rakiplerinin çatışmalarına sahne olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Sonora, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer
Trump yine tehdit etti: Türkiye, Kürtlere ateş açarsa geniş çaplı yaptırımlar uygularım ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:01:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da 13 ceset bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]