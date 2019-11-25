Son Dakika Haberleri: Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika Güncel Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Meksika'da yıl başından bu yana uyuşturucu kartellerine karşı düzenlenen operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Meksika'da yıl başından bu yana uyuşturucu kartellerine karşı düzenlenen operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ulusal Savunma Sekreteryasının internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ulusal Muhafız Birlikleri ve yerel polisin, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silaha el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 2 bin 195 hafif, 2 bin 954 uzun namlulu silah, 305 el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Örgüt üyelerine ait, 8 bin 65 araç, farklı tipte uçaklar ile çok sayıda gemiye de el konulan operasyonlarda, 8 bin 691 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, şiddet kullanmadan ve insan haklarını gözeterek, kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Ulusal Savunma, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 06:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]