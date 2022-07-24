Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı - Son Dakika
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Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı

24.07.2022 22:29

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde fotoğraf çektirmek için güvenlik bariyerini geçen 14 yaşındaki çocuk jaguar saldırısına uğradı. Çocuk saldırı sonucu ayağından yaralanarak tedavi altına alındı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon Şehri Hayvanat Bahçesi'nde bulunan jaguar 14 yaşındaki Jose adlı çocuğa saldırdı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan Jose'ye ilk müdahaleyi ailesi ve hayvanat bahçesi görevlileri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızılhaç ekipleri ise çocuğu tıbbi müdahale için hastaneye kaldırırken, Jose'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

HAYVANAT BAHÇESİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Leon Hayvanat Bahçesi yönetimi olaydan sonra yaptığı yazılı açıklamada, tesiste hem ziyaretçilerin hem de hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla kafesleri çevreleyen güvenlik bariyerlerinin aşılmaması gerektiği ifade edilerek, çocuğun bu uyarılara rağmen bariyerleri aşarak jaguarın kafesine yaklaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yönetimi ayrıca, yaralanan çocuğun tedavisine destek olacaklarını belirtti.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GÜVENLİK BARİYERİNİ AŞTI

Görgü tanıkları ise, çocuğun fotoğraf çekmek istediği için güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştığını söyledi.

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Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Sonora, Çocuk, Leon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı - Son Dakika
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