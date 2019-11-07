Son Dakika Haberleri: Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
Son Dakika Güncel Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu

Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu

8 saat önce

Meksika'da 15 bin yıl önce insanların mamutları avlamak için kurduğu tuzaklar bulundu.

Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu, System.String[]

Meksika'da 15 bin yıl önce insanların mamutları avlamak için kurduğu tuzaklar bulundu.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden uzmanlar, çöp toplama alanı olarak kullanılan bir bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, 15 bin yıl önce insanların mamutları tuzağa düşürmek için açtığı iki çukurun bulunduğunu açıkladı.

Başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'de bulunan çukurların en az 14 mamutun kemikleriyle dolu olduğu, insanların kovalayarak çukurlara sürüklediği sanılan hayvanlardan bazılarının görünüşe göre kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Bir metre 70 santimetre derinliğinde, yaklaşık 23 metre genişliğindeki çukurlarda at ve deve kalıntılarının da bulunduğu belirtildi.

Keşfin ardından bölgenin çöp toplama alanı olmaktan çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]