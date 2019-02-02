Meksika'da 2 ABD Vatandaşına Silahlı Saldırı
1 saat önce
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde uyuşturucu laboratuvarı bulunan bir evde silahlı saldırıya uğrayan 2 ABD vatandaşından biri öldü, diğeri yaralandı.
Meksika
'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde uyuşturucu laboratuvarı bulunan bir evde silahlı saldırıya uğrayan 2 ABD
vatandaşından biri öldü, diğeri yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin turistik kentlerinden Acapulco'da uyuşturucu laboratuvarı bulunan bir evde 6 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 ABD vatandaşından 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Guerrero Eyaleti Başsavcılığı
, evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler ve kokain paketleri ele geçirildiğini duyurdu.
Saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ABD'li, savcıya verdiği ifadede, eve yemeğe davet edildiğini ve saldırganları tanımadığını söyledi.
ABD'nin Meksiko Büyükelçiliği saldırıya uğrayan vatandaşlarının kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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