Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı - Son Dakika

Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı

19 dakika önce

Meksika'nın güneyindeki Morelos eyaletinde 19 Şubatta silahlı bir grup tarafından kaçırılan gazeteci Adrian Fernandez polis operasyonuyla kurtarıldı.

Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı, System.String[]

Meksika'nın güneyindeki Morelos eyaletinde 19 Şubatta silahlı bir grup tarafından kaçırılan gazeteci Adrian Fernandez polis operasyonuyla kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, bir dergide yazar olarak çalışan Fernandez'in kurtarılması için federal polis ve kriminal soruşturma polisine bağlı ekipler ortaklaşa operasyon düzenledi.

Gazetecinin, eyalete bağlı Jiutepec şehrinde bir evde olduğunu tespit eden polis operasyon yaptı. Gazeteci kurtarılırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Cuernavaca kentindeki bir restoranda yemek yediği sırada silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci Fernandez'den 2 gündür haber alınamıyordu.

Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 142 olduğu belirtiliyor.

Meksika, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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