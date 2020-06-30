Meksika'da 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Meksika'da, 43 öğrencinin 2014 yılında ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, savcılar, 2014'te Ayotzinapa bölgesindeki öğretmen okulundan 43 öğrencinin kimliği belirlenemeyen kişilerce zorla araçlara bindirildiği ve sonrasında kendilerinden haber alınamadığı olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Savcılar, Angel Casarrubias isimli şüpheliyi, Guerreros Unidos kartelinin üyesi olmakla suçladı.

Angel Casarrubias'ın, Guerreros Unidos'un lideri olduğu belirtilen ve Ekim 2014'te aynı gerekçeyle gözaltına alınan Sidronio Casarrubias'ın erkek kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öğrencilerin kaybolmasından birkaç ay sonra Angel Casarrubias'ın Adan ve Mario isimli diğer iki erkek kardeşi de yakalanmış ancak kendisi polisten kaçmıştı.

Geçen hafta Meksiko eyaletinde yakalanan Angel Casarrubias'ın gözaltına alındığı kamuoyuna bu hafta açıklandı.

Şüphelinin erkek kardeşi, "kendisinden işkence altında itiraf alındığını" iddia etmişti

Sidronio Casarrubias, polis tarafından sorgusunun ardından sadece çeteyi yönettiğini değil aynı zamanda Guerreros Unidos'un öğrencileri öldürdüğünü ve bedenlerini yaktığını belirttiği detaylı bir itiraf imzalamış ancak duruşması sırasında, itirafının işkence altında alındığını söylemiş ve resmi bir şikayette bulunmuştu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Aralık 2018'de, kaybolan 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, Mart 2019'da 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya giderek görevine başlamıştı.

İşkence iddiaları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.