Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısı teşhis edildi - Son Dakika

Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısı teşhis edildi

Meksika'da, 2014'te ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısının teşhis edildiği bildirildi.

Meksika'da, 2014'te ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısının teşhis edildiği bildirildi.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Başsavcılık ofisinin olayla ilgili soruşturma yürüten özel biriminin yetkilisi Omar Gomez Trejo, Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi tarafından, bir kemik parçasının DNA analizi yoluyla Christian Alfonso Rodriguez Telumbre're ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Gomez, DNA sonucunun, Başsavcılık ofisine danışmanlık yapan Arjantin Adli Antropoloji Ekibi tarafından doğrulandığını söyledi.

Rodriguez'e ait kemik parçasının Cocula şehrinde bulunduğunu aktaran Gomez, bunun ve diğer kalıntıların, öğrencilerin yakıldığının belirtildiği çöplüğe yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki "Butchers Ravine" adı verilen alanda bulunduğunu bildirdi.

Gomez, kalıntıların, daha önce açıklandığı üzere Cocula'daki çöplükte ya da San Juan Nehri'nde bulunmadığına dikkati çekerek, kalıntıların söz konusu bölgede nasıl ortaya çıktığını hala araştırdıklarını söyledi.


Bulunan 100'den fazla kemik parçasının çoğu hasar görmüş durumda

Arjantinli adli tıp ekibi tarafından yapılan açıklamada, Christian Rodriguez'in teşhis edilmesini sağlayan kemiğin, maktulün sağ ayağına ait olduğu ve kasım sonunda bulunduğu bildirildi.

Kalıntının, yaklaşık 200 metrelik bir alanda bulunan 100'den fazla kemik parçası arasında bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, yapılan analizin, parçaların en az iki kişiye ait olduğunu gösterdiği kaydedildi.


Parçaların çoğunun büyük hasar görmesi nedeniyle test için genetik materyalin çıkarılıp çıkarılamayacağının başlangıçta belirsiz olduğuna işaret edilen açıklamada, test için Avusturya'ya üç parça gönderildiği, bunlardan birinden genetik materyale ulaşılamadığı, bir diğerinin ise kesin sonuç vermeyen sadece eksik bir genetik profil sağladığı ifade edildi.

2014'te Ayotzinapa bölgesindeki öğretmen okulundan kimliği belirlenemeyen kişilerce zorla araçlara bindirilen ve sonrasında kendilerinden haber alınamayan 43 öğrenciden ilk olarak Alexander Mora'nın kalıntıları, aynı yıl teşhis edilmişti.

Meksika'da savcılar, geçen ay sonunda olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Angel Casarrubias isimli bir şüphelinin Meksiko eyaletinde gözaltına alındığını açıklamıştı.

Angel Casarrubias'ın, Guerreros Unidos'un lideri olduğu belirtilen ve Ekim 2014'te aynı gerekçeyle gözaltına alınan Sidronio Casarrubias'ın erkek kardeşi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İşkence iddiaları


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.


Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.


Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.


Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.


Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.


Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.


Öte yandan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Aralık 2018'de, kaybolan 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, Mart 2019'da 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya giderek görevine başlamıştı.

Avusturya, Başsavcı, Genetik, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısı teşhis edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:10 TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısı teşhis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]